"Allora, veniamo allora ai numeri della pandemia. Vi presento subito i nostri ospiti di questa sera, saluto e ringrazio il professor Vincenzo Barnaba, immunologo a La Sapienza di Roma. Bentornato" "Grazie e buonasera" "E Davide Tosi, ricercatore informatica Università dell'Insubria. Bentornato anche a lei professor Tosi, buonasera" "Buonasera, buonasera a voi" "Allora, andiamo a vedere i dati di quest'oggi, partendo dal bollettino del Ministero della Salute, che ci parla di poco meno di 2.500 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Eccolo qua, 2.490. Ancora meno di quelli della giornata precedente. A fronte però di un numero di tamponi che continua ad essere molto basso e a scendere, guardate qui 107.481. Quelli effettuati in un solo giorno sono poco più di 100 mila, tra molecolari e antigenici. Naturalmente è un dato che comprende entrambi i tipi di test. Il tasso di positività resta sopra il 2%. Per quanto riguarda il dato dei decessi che sta sensibilmente scendendo. oggi nelle ultime 24 ore sono stati registrati 110, era sotto i 100 invece nella giornata di ieri. Per quanto riguarda poi i dati sulla pressione ospedaliera, allora questa è la curva vedete, chiaramente delle terapie intensive. Il dato giornaliero segna un -28 del saldo dei posti letto occupati. Per quanto riguarda il numero di ingressi giornalieri è pari a 48 unità. Sul fronte invece dei pazienti ricoverati nei reparti ordinari il dato segna un -211. Vediamo anche, attraverso sempre i dati, l'andamento della campagna di vaccinazione, nel nostro paese. Intanto partiamo dal dato che, eccolo qui, lo potete vedere adesso grazie al nostro contatore, sono più di 10 milioni le persone nel nostro paese che hanno ricevuto entrambe le dosi di vaccino e questa è senz'altro una buonissima notizia. Come totale di somministrazioni, lo possiamo vedere attraverso le grafiche che sono sempre aggiornate, abbiamo superato, ecco qui, 31 milioni di somministrazioni, per un totale appunto di persone che hanno ricevuto almeno una dose, che supera i 21 milioni. Iniziano a salire poi le colonnine delle fasce di popolazione meno anziane. Lo vediamo chiaramente in questa grafica, circa il 67% dei sessantenni ha ricevuto almeno la dose di vaccino, così come il 37% di chi ha tra 50-59 anni. Tra un attimo poi parleremo anche nel dettaglio di quelle fasce, insomma della popolazione più anziana che devono ancora essere completate. E infine il ritmo della campagna di vaccinazione nell'ultima settimana. Come vedete ci sono diversi giorni, quelli di giovedì, venerdì e sabato, dove si è superata la soglia delle 500 mila somministrazioni giornaliere. Negli ultimi giorni sono sempre naturalmente in via di consolidamento i dati e dunque dobbiamo aspettare poi per vederli nel dettaglio".