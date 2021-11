Covid, Ricciardi: "Proteggere bambini con vaccino"

È un altro passaggio importantissimo, innanzitutto per proteggere i bambini. Perché c'è questa diceria che i bambini non si infettano, non si ammalano, è una stupidaggine assoluta. In Gran Bretagna, per esempio, dove il virus circola incontrollato sono decine di migliaia i bambini affetti, sono centinaia quelli ospedalizzati e sono decine, purtroppo, quelli morti. Allora dobbiamo proteggere innanzitutto i bambini, ma poi in questo modo aggiungeremo copertura e eviteremo un'ulteriore circolazione del virus anche nelle altre fasce d'età.