I titoli di Sky TG24 del 16 novembre: edizione delle 19

Guerra in Ucraina, i leader del G7 rinnovano il sostegno a Kiev. Zelensky ringranzia l'Italia e Meloni, ma critica il Cancelliere tedesco Scholz per la telefonata a Putin. Non si fermano i raid israeliani in Medio Oriente. Almeno 10 palestinesi uccisi nelle ultime incursioni a Gaza. Attacchi anche in Libano, alla periferia sud di Beirut. Autonomia, per il Ministro Nordio il parere della Consulta dovrebbe eliminare il referendum. Sul fronte giustizia il Presidente della Anm accusa: "Vogliono silenziare i giudici." Da lunedì la gestazione per altri diventa reato universale anche all'estero. Con la firma di Mattarella e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il dispositivo diventa legge. Nuovo appello di Papa Francesco ai giovani: "Continuate a sognare. L'aumento di atti di violenza e autolesionismo, sono segni di un disagio preoccupante e complesso." A Castellammare di Stabia il Ministro Valditara ha disposto un'ispezione nelle scuola dove un'insegnante di sostegno è stata aggredita da una trentina di genitori. Almeno 15 migranti dispersi al largo delle Coste tunisine secondo l'Ong Alarm Phone, erano con altri 5 a bordo di un barcone, partito nei giorni scorsi da Sfax. Atp Finals, stasera Sinner e Ruud si giocano la finale contro Fritz. MotoGp, il mondiale si decide domani a Barcellona. Bagnaia vince la gara sprint, terzo Martìn. Tutto su Sky.