Sostanzialmente, quello che è cambiato, è il numero di persone vaccinate nel nostro paese e, sicuramente, il numero di operatori scolastici vaccinati che, diciamo, adesso è molto elevato, siamo oltre l'80%. Questi sono i parametri effettivamente modificati. Per quanto riguarda altre condizioni quindi, da un lato l'esistenza di un piano di monitoraggio di screening basato sui tamponi veloci, dall'altro quello della messa in sicurezza dei mezzi di trasporto pubblici, che sono necessari per i ragazzi più grandi, devo dire che non registro particolari passi avanti, e quindi è chiaro che si continua con queste difficoltà. La nota positiva, ripeto, è l'andamento delle vaccinazioni che, comunque, è un po' a rilento.