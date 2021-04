Covid, situazione critica negli ospedali del Torinese

Questi documenti testimoniano le criticità sofferte negli ultimi giorni da alcuni ospedali di Torino e provincia. Mancano barelle, posti letto, mancano postazioni con l'ossigeno si legge, qui si segnala invece, un sovraffollamento del pronto soccorso con, urgente scritto a penna, che rende bene la difficoltà del momento, riassunta a sinistra nei numeri dei pazienti arrivati. Documenti che si sommano a queste foto, circolate sul web a inizio settimana: scatti che mostrano pazienti in barella parcheggiati sul pianerottolo, oppure nei corridoi degli ospedali in attesa di essere visitati. "Un iperafflusso non solo di pazienti Covid ma anche non Covid, che rispetto le ondate precedenti, aumentano sempre di più all'interno del pronto soccorso e quindi, questo crea difficoltà nel separare i pazienti puliti dai pazienti appunto Covid, per evitare appunto commissioni di questi pazienti, evitare che si contagino tra di loro". Alla denuncia degli infermieri, risponde l'Unità di Crisi: "No, non è una situazione di collasso, la situazione è sicuramente delicata e critica ma che fino ad adesso è sempre stata gestita anche rapidamente." La situazione resta comunque complessa in Piemonte, preoccupazione delle terapie intensive ha già abbondantemente superato la soglia critica e sfiora il 50% dei posti totali. "Chiediamo di proseguire celermente con finalmente con nuove assunzioni, per dare anche fiato ai colleghi che da un anno stanno lottando con questa pandemia, e soprattutto, chiediamo di riaprire l'ospedale del Valentino che potrebbe ospitare 455 pazienti Covid, alleggerendo la pressione così sugli ospedali che sono in grave difficoltà". "Questo momento il Valentino sarebbe aperto in maniera non utile, quando avremo una situazione di sicurezza definita, potrà essere riaperto ma non per ricoveri di pazienti, al limite per altri usi e in più per vaccinazioni.".