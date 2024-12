Crolla balcone nel ferrarese, feriti 2 adulti

Non è stata tragedia per un soffio, quando il balcone al primo piano di questa villa settecentesca, nel ferrarese, è crollato. Al parapetto si erano alternati da pochi minuti gli studenti di due classi in gita scolastica, una quinta elementare e una seconda media di Riva del Po, in provincia di Ferrara, siamo a Villa Rivani Farolfi appartenuta in passato ai Machiavelli e situata nella frazione di Ro Ferrarese. Al momento del crollo sul balcone ci sono due adulti che cadono nel vuoto da un altezza di 5 metri e vengono travolti dai calcinacci, un insegnante e una guida turistica, un sessantottenne molto conosciuto in paese. Immediato il trasferimento all'ospedale Sant'Anna di Cona, nessuno dei due feriti è in pericolo di vita ma il quadro clinico della guida sembra più preoccupante. Tutti illesi gli studenti che nelle prossime ore incontreranno un team di psicologi. Villa Rivani Farolfi è ora sotto sequestro e la procura accerterà le cause dell'accaduto e lo stato di conservazione della struttura prima del crollo.