Crolla muro a Genova, vigili del fuoco scavano le macerie

Un muro di contenimento è crollato nel popolare quartiere genovese del Lagaccio a Genova. "Si tratta - si legge in una nota di Regione Liguria - di una frana significativa, che ha coinvolto alcune auto parcheggiate sotto il muraglione. Al momento sono in corso verifiche per stabilire se siano coinvolte persone". Oltre ai 5 evacuati in via precauzionale a Orero e ai 2 di Lumarzo di ieri sera, è stato trasportato in ospedale per accertamenti l'uomo che, alla guida della sua auto, è stato coinvolto nella frana che ha causato la chiusura della statale 35 tra Busalla e Mignanego, nell'entroterra genovese.