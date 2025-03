Delitto nel pavese, donna ritrovata morta con segni di strangolamento

Ha vagato per diverse ore e alla fine è stato rintracciato e bloccato dai Carabinieri a Pandino, in provincia di Cremona. L'uomo sospettato di aver ucciso la compagna di 56 anni impiegata in una RSA per anziani. A dare l'allarme in mattinata, è stata la figlia della donna che ha scoperto il corpo senza vita di sua madre all'interno della sua abitazione una villetta a Chignolo Po, nel pavese. Per gli inquirenti è chiaro che si tratti di un omicidio. Sulla vittima sono stati rinvenuti segni di strangolamento e, stando alle indagini, il delitto sarebbe avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì. Sulla porta di casa non sono stati trovati segni di effrazione e dall'appartamento proveniva un forte odore di gas che infatti è risultato aperto. Quando è stato bloccato dai Carabinieri l'uomo non ha opposto resistenza e non ha detto nulla, facendosi accompagnare in caserma. Intanto nella villetta il reparto speciale della scientifica è al lavoro per effettuare tutti i rilievi tecnici e ricostruire così le ultime ore di vita della donna. .