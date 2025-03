I titoli di Sky TG24 del 14 marzo 2025 - edizione h19

In attesa del vertice telefonico tra Trump e Putin, la Casa Bianca dice ottime possibilità che la guerra in Ucraina finisca. Il Leader russo avverte "Ci sono molte cose da discutere". Zelensky no alle condizioni della Russia che chiede l'annessione di cinque Regioni l'annuncio del G7 "Pronte ulteriori sanzioni a Mosca se non accetta la tregua". Gli attacchi russi a Mattarella, continua la tensione tra Roma e Mosca. Il Generale Portolano a SKY TG24 dice: "Prematuro parlare di forze sul campo, interverremo solo sul piano dell'ONU". In Italia i partiti restano divisi sul piano di riarmo. SKY TG24 a La Spezia nello stabilimento di mezzi corazzati e cannoni navali della Leonardo. L'ondata di maltempo che ha colpito il Centro-Nord dell'Italia. Domani ancora l'allerta rossa in Toscana, in Emilia Romagna Musumeci firma stato di mobilitazione straordinaria. La morte di Willy Monteiro confermato l'ergastolo per Marco Bianchi, condannato a 28 anni il fratello Gabriele. Gli imputati chiedono scusa alla famiglia del ragazzo ucciso. Lo sciame sismico ai Campi Flegrei è terminato, ma resta la paura tra i cittadini della zona Gratteri a SKY TG24 dice: "Non vogliamo funerali di Stato per le vittime delle case abusive". Stasera torna in campo la Serie A con l'anticipo tra Genoa e Lecce. Su Sport è iniziato il super weekend di motori con la Formula 1 in Australia, la Moto GP in Argentina. .