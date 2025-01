Dino Campana, il poeta condannato a trasformarsi in metafora

Campana era a dir poco molto irrequieto e che anche aveva una condizione psichica non sempre facile. D'altra parte bisogna evitare di confinarlo a quelle che sono state le sue vicende biografiche, appunto gli internamenti in manicomio è morto in manicomio, ma puntare invece sul fatto che durante tutta questa sua vita tormentata Campana ha vissuto con l'ossessione di scrivere un'opera che fosse portatrice di una verità assoluta nei confronti del mondo. Quindi è espressione di un'idea forte della poesia che lui ha realizzato con un lavoro assiduo". .