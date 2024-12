Dolomiti Superski, il consorzio sciistico compie 50 anni

Fondato nel 1973 e operativo dal 1974 il Consorzio unisce le 12 Valli Dolomitiche in un unico sistema. 50 anni dopo la sua fondazione Dolomiti Superski è tra le prime destinazioni sciistiche a livello mondiale in grado di offrire l'accesso a 1200 km di piste e a 450 impianti di risalita tra Cortina d'Ampezzo Alta Badia, Val Gardena, Val di Fassa e Arabba. Un'intera economia fatta di piccole e medie imprese locali e migliaia di posti di lavoro. "Dolomiti Superski è stato sempre non solo un insieme di valli che si sono unificate sotto un'unica tessera, Dolomiti Superski è stata una locomotiva turistica, un centro culturale che ha permesso a tutti quanti noi di imparare e di continuare a formarci per essere sempre un motivo di eccellenza verso la nostra clientela. Dolomiti Superski guarda ai prossimi 50 anni puntando soprattutto su l'innovazione tecnologica con l'obiettivo di ottimizzare missioni, consumi e rendimento contribuendo così all'efficenza delle aziende e alla tutela dell'ambiente. Eliminando i confini Dolomiti Superski è l'unica organizzazione che fa sedere intorno a un tavolo non solo gli impiantisti ma ad esempio tutte le associazioni turistiche tutte le cosiddette DMO, le organizzazioni di comunicazione delle varie province tutte le scuole dei maestri di sci, e quindi il Dolomiti Superski è un tavolo di lavoro a 360° che entra in tutta la filiera turistica".