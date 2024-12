In un nuovo video di denuncia, i migranti del Centro accoglienza richiedenti asilo (Cara) di Bari hanno mostrato le loro condizioni precarie: container sovraffollati, infestati da blatte e cimici. Lo sportello sindacale Fuorimercato ha denunciato che si vive in dieci in spazi pensati per quattro persone e segnalato la mancanza di manutenzione. Una lettera inviata alla prefettura a dicembre è rimasta senza risposta.