I titoli di Sky TG24 del 23 dicembre, edizione delle 8

Migranti: oggi i vertici a Palazzo Chigi sull'accordo con l'Albania, il Governo punterebbe alla ripresa dei trasferimenti. La premier frena sull'ipotesi di un ritorno di Salvini al Viminale. Putin mi ha chiesto di incontrarlo al più presto, dice Trump, metterò fine presto alla guerra in Ucraina assicura. Il premier slovacco Fico unico in Europa dopo Orban ricevuto a Mosca. L'attentato di Magdeburgo, indagini sugli allarmi ignorati, il killer forse sottoposto a perizia psichiatrica. C'è anche un italiano tra i feriti, un 39enne di origine calabrese. La 21enne fiorentina accoltellata dall'ex fidanzato nel negozio dove lavorava ad Oslo non sarebbe in pericolo di vita, fa sapere la Farnesina, l'assalitore fermato grazie all'intervento dei colleghi. Una donna data alle fiamme nella metro di New York, arrestato per omicidio un uomo ad incastrarlo il video delle telecamere di sicurezza, ancora ignoto il movente. Festa con maltempo, Italia divisa freddo e sole al nord, pioggia neve fino a quote basse al Centro-Sud. Sospese le ricerche dei due escursioni sul Gran Sasso. Serie A: l'Atalanta batte 3-2 l'Empoli, torna in testa. Vittoria per Roma, Venezia, Juventus, oggi Fiorentina-Udinese. A San Siro è l'Inter sfida il Como. In sala con Diamanti, Ferzan Ozpetek si racconta a Stories. "Celebro le donne, affrontano tanto nella vita e nel lavoro", racconta il regista. L'appuntamento stasera alle 21 su Sky tg24.