Albero caduto a Roma, una donna è morta, altra ferita

Una giornata al parco con i bambini, la scuola è finita, ci sono le vacanze di Natale. E allora la mamma porta i tre piccoli a fare un giro sull'altalena prima di rientrare in casa. Il vento è forte su Roma ma qualche momento per giocare e una parola scambiata con un'amica non fanno sentire il freddo. All'improvviso in un secondo la tragedia, le due donne sedute sulla panchina davanti ai giochi vengono travolte per una di loro, 45 enne non c'è niente da fare, illesi i bambini. La Procura di Roma apre un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti il platano verrà sequestrato. Il corpo rimane a lungo coperto sul terreno vicino ai giochi il parco Livio Labor si trova nella zona di Colli Aniene, il tronco dell'albero è in frantumi, è quasi sbriciolato alla base. L'Assessore all'Ambiente sostiene non fosse uno dei Platani che destava preoccupazione: "E' un Platano Cipressino che non destava particolari preoccupazioni come quello che vedete, quelli che vedete ancora in piedi, anche con una chioma vegetativa nel corso degli anni il servizio giardini aveva abbattuto come potete vedere dalle ceppaie altri di questi Platani perché ritenuti appunto secchi e quindi un po' morti in piedi come abbiamo visto in altre occasioni, in questo caso l'ispezione visiva non dava questa preoccupazione". Il forte vento sulla Capitale ha sicuramente agevolato ma l'attenzione è ora tutta per lo stato di manutenzione di quel Platano specifico e degli altri nel viale e nel parco giochi. I residenti reagiscono con rabbia: "Abbiamo sollecitato più volte dicono nessuno ha fatto nulla". "Devono finire queste cose, basta, basta i bambini sono senza una mamma".