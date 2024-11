Due anni fa la frana di Casamicciola

Una corona di fiori ricorda le 12 vittime dell'alluvione del 26 novembre 2022 nel comune di Casamicciola a Ischia. Degli sfollati per la frana, dopo due anni, circa 300 sono in case affittate con un contributo, 100 circa ancora in alberghi. "E se sono in difficoltà a trovare un nuovo alloggio?" "Noi certamente non li abbandoneremo, saremo vicini a loro per fare in modo che possa essere prorogata una situazione, diciamo, ancora alberghiera ma saremo tutti proiettati nel cercare di aiutarli a trovare una soluzione abitativa". Come la famiglia di Francesco Pica, con due bimbi che tra l'altro è in graduatoria per una casa popolare. E il 31 dicembre con la fine dello stato d'emergenza dovrà lasciare l'albergo. "I prezzi sono esorbitanti. Tra l'altro noi siamo in lista per la casa popolare dal 2022. Noi siamo al terzo posto. Nel frattempo vengono occupate le case abusivamente e noi rimaniamo qua". La messa in sicurezza, per quanto riguarda la situazione di emergenza va avanti. C'è anche un corposo finanziamento che può arrivare fino a un miliardo di euro da parte della Banca Europea degli Investimenti. Ma tra le incognite c'è l'effettiva copertura finanziaria e di conseguenza la realizzazione degli interventi strutturali per sostenere il fragile territorio ischitano. E poi la questione delle delocalizzazioni. A breve la Regione Campania presenterà il piano di ricostruzione e ci saranno molte persone che non potranno più rientrare nelle case perché giudicate in luoghi a rischio. "Negli ultimi mesi c'è stata, sulla ricostruzione privata ma anche su quella pubblica, un'accelerazione. Adesso è arrivato il tempo delle decisioni, anche di quelle dolorose. Gli interventi strutturali sono coperti per una parte minima, 40 milioni, a cui ne ho aggiunti 10, 50 milioni di euro. Ne correranno parecchi più".