Eccellenze italiane, incontri su sfide organizzato da Terna

Le eccellenze italiane volano in California per puntare su innovazione sviluppo e nuove idee. E il gruppo Terna, che gestisce la rete elettrica nazionale e che ha organizzato a San Francisco una serie di eventi per un ampio dibattito sulle sfide tecnologiche della transizione energetica. Un'importante forum per lanciare le startup e per confrontarsi con i giganti internazionali dell'energia, americani ed europei. Al centro del programma il futuro del sistema elettrico con l'obiettivo di gestire tecnologie sempre più all'avanguardia. "E' stata un'occasione significativa", dichiarano i Manager di Terna per esplorare le ultime frontiere dell'innovazione energetica e valorizzare le eccellenze tecnologiche italiane nel settore e interagire con i protagonisti dell' ecosistema di innovazione negli Stati Uniti. Alla guida del team italiano Giuseppina di Foggia Amministratore Delegato e Direttore Generale del gruppo: "L'innovazione diventa fondamentale per realizzare la twin transition, una transizione energetica che sia naturalmente supportata da una transizione da una trasformazione digitale e quando parlo di innovazione intendo un'innovazione aperta. Intendo un'innovazione che permetta l'interazione con tutti gli attori dell'ecosistema". E' stata una due giorni di lavori il 28 e il 29 ottobre per incontrare le altre aziende del settore in un dibattito avvenuto nella Silicon Valley dei colossi mondiali. Il forum è stato organizzato con il supporto del Consolato Generale d'Italia a San Francisco. "E' strategico essere qui nella Silicon Valley che è il Tech-Up mondiale principale uno dei maggiori proprio perchè tutte le aziende qui puntano a portare la tecnologia a fare avanzamento tecnologico negli ambiti di punta".