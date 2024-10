Emergenza Maltempo, Priolo: Chiederemo lo stato d'emergenza

"In questo momento, noi abbiamo ancora soltanto 119 milioni che residuano al Commissario Figliuolo, ma sono soldi che dovranno andare a finanziare un ulteriore ordinanza per riparare i danneggiamenti e quindi a nostro avviso non sono sufficientemente capienti per questo piano stralcio che noi stiamo chiedendo e che vale 877 milioni, Complessivamente il nostro piano di messa in sicurezza del Piano speciale di Figliuolo vale quattro miliardi e mezzo. Tenete conto che è un piano che va dalla diciamo provincia di Reggio fino a Rimini per cui un piano molto robusto che noi abbiamo bisogno di realizzare. Chiederemo assolutamente lo stato di emergenza e non può non essere così, ma è quello che dicevo prima e lo presenteremo nei prossimi due giorni al Governo.".