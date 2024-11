Enna,15enne suicida: si indaga per bullismo e revenge porn

Bullismo e Revenge Porn, potrebbe esserci tutto questo dietro il suicidio di una ragazzina di 15 anni di Piazza Armerina, nell'ennese, trovata morta nella casa dove viveva con i suoi genitori. La 15enne si sarebbe impiccata ad una trave utilizzando la corda di un'altalena che c'era in giardino, la procura di Enna ha aperto un'inchiesta, al momento senza indagati, secondo la testimonianza di alcuni compagni di classe la 15enne, durante la ricreazione a scuola, avrebbe avuto un alterco alcuni ragazzi che frequentano il suo stesso istituto, sarebbe stata prima insultata e successivamente aggredita fisicamente da un'altra ragazzina. Qualcuno, hanno poi riferito altri testimoni, avrebbe urlato della presenza di video della 15enne che giravano nella chat degli studenti della scuola. Dopo la lite la ragazza è tornata in classe e ha chiesto agli insegnanti di chiamare casa per uscire prima da scuola, cosa che è avvenuta. Una volta tornata nella sua abitazione, rimasta da sola, si è tolta la vita. A trovarla è stata la madre che si era allontanata qualche ora per fare alcune commissioni. Adesso i magistrati della procura di Enna vogliono scavare a fondo a questa terribile vicenda, il sospetto è che si possa essere di fronte ad un atto di bullismo da parte di più persone.