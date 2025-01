Epifania, a Napoli Fiera del giocattolo e della Calza

La tradizione dell’Epifania celebra la figura della Befana con eventi in tutta Italia, dalle sfilate in costume a manifestazioni culturali uniche. Ogni Regione rinnova le proprie usanze, regalando momenti di festa per grandi e piccoli. Tra le celebrazioni più attese, torna l’Epifania a Piazza Mercato a Napoli, dal 3 al 5 gennaio, con la Fiera del Giocattolo e della Calza. L’evento, che ha già superato le 20mila presenze nelle precedenti edizioni, culminerà il 5 gennaio con la Notte Bianca e un concerto.