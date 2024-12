Famiglia trovata morta nel fiorentino, ipotesi monossido

La villa di Mezzacosta si trova sulle colline fiorentine di San Felice a Ema che guardano a sud. Qui viveva la famiglia ... composta dal padre Matteo, la compagna Margarida e due bambini. i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio nell'appartamento al piano terreno, i proprietari non rispondevano alle chiamate. "... Il 118 ha chiamato noi e abbiamo aperto e ... Dentro la casa ci sono sia una caldaia e sia delle stufe a pellet perciò vanno verificate e poi per dare la motivazione esatta dell'incidente." "Questi servono per le rilevare il monossido." Li hanno trovati sul divano, l'uomo e i due bambini mentre la donna giaceva distesa a terra poco lontano. All'esterno sono iniziate le manovre di rianimazione per le quattro persone ma i due adulti ed il bimbo, Elia di 10 anni, erano già morti. La figlia di 6 anni è stata rianimata sul posto e trasportata d'urgenza all'ospedale pediatrico Meyer in condizioni che i medici dopo i primi accertamenti ritengono serissime, ha gravi danni soprattutto a livello cardiaco e la prognosi quindi non può che essere riservata.