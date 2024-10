Famiglie arcobaleno in piazza contro criminalizzazione GPA

L'onda d'amore, come la chiamano le famiglie arcobaleno, ha attraversato diverse città, da Bolzano a Messina. Presidi di orgoglio e protesta dopo l'approvazione definitiva della proposta di legge presentata da Fratelli d'Italia per rendere la gestazione per altri, detta anche GPA, un reato universale. Sebbene la legge avrà effetti su tutte le coppie, sono quelle omosessuali a sentirsi più nel mirino. "Attaccati perché? Perché di fatto la GPA che riguarda, lo sappiamo, i dati ci dicono, al 90% coppie eterosessuali di fatto va a colpire soprattutto la genitorialità gay delle coppie di uomini che sono quelli che fondamentalmente non si possono nascondere. Nicola e Clemente sono una famiglia da 20 anni e genitori di due bambini. Rispondono così a chi li accusa di aver sfruttato il corpo di una donna per diventare padri. "Sarebbe bello che le persone che pensano questa cosa parlassero con le ragazze che fanno questo percorso. Riescono a trasmetterti veramente il grande movimento di amore che c'è da parte loro, che leva ogni dubbio". "Penso di non essere un criminale. I miei figli quando saranno più grandi avranno modo di dire questa cosa". Le esperienze possono essere molto diverse. "Noi siamo andati in Canada, abbiamo impiegato circa 6 anni per poter avere nostro figlio. In quel Paese la scelta è della donna che decide di aiutare qualcuno". In piazza anche le paure di chi è già in un percorso e non sa quello che potrà accadere in futuro a dei figli che stanno per nascere, e tanti bambini che invece sono già qua con le loro mamme e i loro papà. "Non si meritano anche di essere additati come dei corpi di reato, non si meritano lo stigma che il Governo vuole mettere sopra di loro e noi sempre continueremo a dire che sono bambini normali, che siamo famiglie normali, uguali a tutte le altre e anzi è la diversità che arricchisce una società civile".