Fase 2, Venezia si rianima ma la ripartenza è lontana

Calli e campi improvvisamente rianimati dal passaggio di residenti e lavoratori pendolari. La città più bella del mondo tenta di rimettersi in moto, ma la ripartenza è ancora lontana. La fine del lockdown non cambia il volto al centro storico ancora semideserto. Lungo il Canal grande, il traffico acqueo è ai minimi di sempre. A navigare solo pochi taxi, qualche imbarcazione commerciale e i vaporetti del servizio di trasporto pubblico. Due ristoranti su tre sono ancora chiusi, compreso lo storico Harry's bar di Arrigo Cipriani. A riaprire perlopiù attività a conduzione familiare. Abbiamo potuto scegliere perché siamo a gestione famigliare, per cui con le spese molto ridotte, effettivamente il lavoro non è molto. Accontentiamo un po' di residenti veneziani che son pochi qua e qualcuno di passaggio. Lavoriamo molto con i veneziani, il nostro veneziano non lavora perché il gondoliere non lavora, il taxista non lavora, sul ponte è aperto un negozio, banchetti non ha aperto nessuno. Tutti i negozi grossi, il Fonte... tutto chiuso, quindi, è dura. È dura, dura. Chiusa anche la gran parte dei negozi, soprattutto quelli più turistici. Piazza San Marco era e resta una splendida e silenziosa cartolina. I costi,corrono per cui bisogna ammortizzare in qualche maniera, anche se al momento stiamo solamente illuminando la città per far vedere alla nazione che ci si crede, si cerca di riprendersi ecco. È un tentativo, sicuramente rimaniamo aperti perché comunque è un'attività di famiglia, però diciamo che ad oggi i costi sono superiori ai guadagni, sicuramente. Lontana anche l'apertura degli alberghi, ad eccezione delle strutture che ospitano medici e personale sanitario e non potrebbe essere altrimenti perché Venezia è una città unica al mondo, una città che non vive anche di turismo, ma vive solo di turismo e per questo è probabile che tutti gli hotel del centro storico rimarranno chiusi fino a quando i turisti dei quali la città è rimasta orfana, completamente orfana, da un mese all'altro, parliamo di 33 milioni di presenze all'anno, torneranno in laguna. La città più bella del mondo chiede ancora tempo, ma promette di tornare presto ad essere quella di sempre.