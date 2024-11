Femmicidio Terracina, un nuovo caso

La dinamica di quanto successo la notte tra lunedì e martedì nell'appartamento al pianterreno di via Giuseppe di Vittorio a Terracina è ancora tutta da chiarire. I carabinieri indagano su questo nuovo femminicidio avvenuto all'indomani della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, vittima una signora di 82 anni. Ad ucciderla sarebbe stato il marito di 93 anni, Otello De Castris. È stato fermato dai carabinieri che lo ha interrogato a lungo. Originaria di Colleferro, in provincia di Roma, la coppia viveva qua a Terracina da circa 60 anni. Due persone normali. Ultimamente i vicini li avevano sentiti litigare spesso, ma per questioni di poco conto. Un figlio medico, che vive ancora a Colleferro, e una figlia che abita a pochi passi dai genitori. È stata lei a dare l'allarme e a chiamare il 112. I militari sono intervenuti intorno alle 8:30 del mattino, il personale specializzato nel nucleo investigativo dei Carabinieri di Latina ha fatto rilievi nell'abitazione e portato via due cuscini. Le ipotesi più probabili sono due: l'anziano marito potrebbe avere soffocato la moglie, oppure, al termine di un litigio, potrebbe averla spinta cadendo a terra lei poi avrebbe battuto la testa. Sul cadavere della donna non sono stati rilevati particolari segni, se non alcuni graffi sul collo. La Procura ha disposto l'autopsia.