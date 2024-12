Femminicidio Cecchettin, ergastolo per Filippo Turetta

Corte d'Assise di Venezia, visti gli articoli 533, 535 CPP, dichiara Turetta Filippo responsabile dei reati a lui ascritti, esclude le aggravanti dell'aver agito con crudeltà e dall'aver commesso nei confronti della vittima il reato di cui all'articolo 612 bis del Codice Penale, unificati dal vincolo della continuazione, e lo condanna alla pena dell'ergastolo oltre.... Visti gli articoli 29 e 32 del Codice Penale, dichiara l'imputato interdetto in perpetua dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale perpetua, visto l'articolo 36 del Codice Penale ordina la pubblicazione per estratto della sentenza di condanna a spese del condannato mediante affissione del Comune Venezia nel comune di Fossò a Vigonovo e nel Comune di Torreglia e tramite inserimento nel sito internet del Ministero della Giustizia. Visti gli articoli 538 e seguenti CPP condanna l'imputato al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore delle costituite parti civili rimettendo le parti davanti ai giudici per la relativa liquidazione e condanna il medesimo al pagamento in favore delle predette parti civili di una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad euro 500 mila in favore di Cecchetti Gino, 100 mila in favore di Cecchettin Elena, 100 mila in favore di Cecchettin Davide, 30 mila in favore di Gatto Carla e 30 mila in favore di Cettin Alessio. Visto l'articolo 541 del Codice di Procedura Penale condanna l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione di difesa sostenute dalle predette parti civili in presente fase di giudizio, liquidate in euro 7372 in favore Cecchettin Gino, 7372 di Cecchettin Elena, 7372 in favore di Gatto Carla, 9583,60 in favore di Cecchettin Davide e Cecchettin Alessio in solido. Oltre al rimborso forfettario delle spese generali del 15% IVA e CPA come per legge. Visti gli articoli 240 CPP del Codice Penale 262 CPP ordina la confisca delle distruzioni delle campionature delle altre cose in sequestro salvo alla vendita dove i beni possono rivestire valore economico e salvo allegazione al fascicolo dei documenti e della banconota sequestrati. Dispone la revoca del sequestro degli effetti personali di Giulia Cecchetti, non chè dei beni di cui al verbale di sequestro del 17 novembre del 2023 ore 16 e né ordina la restituzione agli aventi diritto. Visti gli articoli 544 e 304, comma primo, lettera C Codice Procedura Penale, indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione e sospende il termine di fase della custodia cautelare durante pendenza del predetto termine.