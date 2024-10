Fentanyl, Cantone: nessun allarma reale nel nostro Paese

Le indagini che adesso illustreremo evidenziano che in realtà non abbiamo trovato dosi Fentanyl, spiegheremo in che modo diciamo, sono state fatte le indagini che sono state fatte in modo approfondito e credo anche con una tecnica mai utilizzata con queste modalità in Italia. Non c'è un allarme Fentanyl, quantomeno non c'è un allarme Fentanyl in Perugia, poi c'è il direttore dello Sco che ci dirà che in realtà non c'è neanche un allarme Fentanyl, per fortuna, per il momento in Italia, quindi è importante far capire prima di tutto che come magistratura e forze di polizia noi siamo stati attenti rispetto a questo rischio che si stava verificando e spiegare che cosa abbiamo fatto per evidenziare che questo rischio in realtà non è reale.