Ferrara, la sicurezza ai mercatini di Natale

Le transenne posizionate a incastro rafforzato per impedire il passaggio a veicoli in velocità lungo la strada del mercatino di Natale. "In questo periodo che c'è molto turismo per le feste, è giusto che ci sia della sicurezza". Le strade chiuse al traffico e le piazze trasformata in zone dello shopping natalizio. Qui soprattutto si concentrano i controlli per la sicurezza nel periodo delle feste con un'attenzione ancora maggiore in tutta Italia dopo l'attentato in Germania. Questa è Ferrara. All'ombra del Castello Estense la corsa all'acquisto dei regali. "Mi mancavano le ultime sciocchezzine già fatte ieri, a posto". Ha visto che c'è maggiore sicurezza nei mercatini dopo quello che è successo in Germania? "Sì, diciamo che forse un po' di attenzione in più c'è, si, giustamente". "Come facciamo, se noi ci chiudiamo in casa la diamo vinta a loro". Il via vai di migliaia di persone tra le bancarelle. Anche una guardia armata privata all'ingresso della piazza della Cattedrale. "Ci sono tante persone in giro, sicuramente è meglio". Quello che è successo in Germania cambia un po' questo periodo? "Sicuramente sì, c'è bisogno di un pochino più di attenzione da parte di tutti e un pochino più di sensibilizzazione".