Firenze, operato neonato morso da un cane

È in questa, casa alla periferia nord di Firenze, che è avvenuta l'aggressione. All'ora di pranzo con la famiglia riunita, il cane di casa ha azzannato un neonato in braccio alla sua mamma. Il piccolo ha soltanto quindici giorni ed è stato trasportato direttamente dalla madre, all'ospedale pediatrico Meyer, che dista poco lontano, mentre il padre si sarebbe ferito cercando di difenderlo. Il bambino, con un codice rosso per una lacerazione alla testa, è stato subito portato in sala operatoria. L'intervento neurochirurgico, secondo il primo bollettino medico, è perfettamente riuscito. La ferita ha riguardato soltanto la pelle e l'osso del cranio, che è stato ricostruito e al momento non sono emersi danni neurologici. Verrà ricoverato in terapia intensiva neonatale, ma non è in pericolo di vita. Non ci sono denunce pregresse riguardo al cane. Uno Staffordshire bull terrier e i vicini lo descrivono come di buona indole. "È sempre stato buono come cane, quindi non so che dirvi. L'hanno sempre tenuto bene, non ha mai avuto problemi, non abbaia, non da fastidio. Con noi è sempre stato tranquillo, fa le feste quando ci vede, quindi non ha mai avuto problemi". Sull'episodio indaga la Polizia dopo essere stata allertata dal 118. .