Foligno, si cerca una persona autore dell'accoltellamento

Sarebbe stata una sola persona ad accoltellare, in questo parcheggio nella zona industriale alla periferia di Foligno, l'operaio di 56 anni. All'alba qui per incontrare i colleghi. L'uomo di origini campane è stato vittima di un possibile agguato, ma non si esclude una lite finita male. Si cerca una sola persona che gli avrebbe inferto 13 coltellate, lasciandolo esanime in terra. Accasciato non distante dalla auto, sportello del passeggero aperto, motore ancora acceso, l'uomo è stato visto da una donna che ha subito chiamato il 118. Trasportato d'urgenza all'ospedale San Giovanni di Foligno, è morto per la gravità delle ferite. La Squadra Mobile di Perugia, attivata della Procura di Foligno, sta indagando. Il parcheggio è stato posto sotto sequestro. Al vaglio degli inquirenti, soprattutto le immagini delle numerose telecamere presenti sul piazzale. In commissariato i colleghi arrivati all'appuntamento dopo l'aggressione. Sentiti anche altri testimoni e si cerca l'arma del delitto, probabilmente un fendente. Intorno all'auto tanto sangue, tanto da spingere gli uomini della Squadra Mobile a pensare ad un tentativo di fuga da parte della vittima. Tentativo che si è concluso quando l'operaio si è accasciato a terra per le ferite. L'autopsia, ma soprattutto il lavoro della Scientifica e della della Squadra Mobile di Perugia potranno determinare il colpevole e il movente.