I Carabinieri hanno smantellato un gruppo criminale operante a Catania, con base in una "stalla" e accesso ad armi e tecnologia avanzata. Il gruppo rubava veicoli in tutta la provincia etnea, chiedendo migliaia di euro ai proprietari per la restituzione con il metodo del "cavallo di ritorno". In alternativa, i mezzi venivano smontati e i pezzi ricettati nel mercato nero. Inoltre, 12 indagati sono accusati di traffico di marijuana, hashish e droghe sintetiche.