Speleologa salvata, soccorritori: intervento durato 4 giorni

Questo è stato un intervento molto complesso, è durato 4 giorni, le persone coinvolte globalmente sono sui 130 persone. Come avete avuto modo di vedere in questi giorni noi avevamo sempre una squadra in grotta che lavorava sul ferito. In grotta ci sono i tecnici che si occupano della movimentazione della barella. Queste sono squadre di 10-12 persone, poi abbiamo sempre un medico e un infermiere sul paziente, sul ferito e in questo caso dovevamo allargare dei passaggi stretti nella parte vicino al punto dove è successo l'incidente e abbiamo coinvolto anche la disostruzione, che sono sempre tecnici del CNSAS, formati nell'utilizzo di microcariche e di altri dispositivi meccanici per aprire e allargare il passaggio della grotta.