Bisogna investire sulla sicurezza, prevenire ed investire credo che siano le due parole fondamentali sulle quali noi ci dobbiamo concentrare. Abbiamo denunciato più volte tante situazioni, abbiamo chiesto di fare più investimenti per far sì che ci sia una prevenzione vera e seria, purtroppo non veniamo ascoltati quando ci troviamo un muro di fronte a qualsiasi richiesta che vada a incidere anche minimamente sui costi.