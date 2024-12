I titoli di Sky TG24 del 18 dicembre: edizione delle 13

Meloni in Senato in vista del Consiglio Europeo, tensione con i senatori di Pd e Cinque Stelle su banche e Superbonus. Su Musk dice: siamo amici, ma non prendo ordini da nessuno. Manovra in Aula domani alla Camera. Venerdì la fiducia, tra le novità: in pensione a 64 anni con l'aiuto dei fondi integrativi e il finanziamento per il ponte sullo stretto. Ricoverata a Bergamo la speleologa intrappolata in un grotta a Fonteno. Salvata nella notte, le sue condizioni sono stabili. "Ci dava coraggio lei" raccontano i soccorritori. A Mosca, due arresti per l'uccisione del generale Kirillov. Uno è un cittadino uzbeko di 29 anni che ha detto di essere stato "reclutato dai servizi speciali ucraini". In Medioriente, ore decisive per la tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi. Si punta a un cessate il fuoco entro Natale. In Siria, riaperto l'aeroporto di Damasco. Lavorava in Congo, Andrea Poloni, vittima di una febbre emorragica. L'uomo era rientrato in Italia da qualche giorno. I referti medici al vaglio dello Spallanzani di Roma. Forniva componenti di droni a terroristi, fermato a Milano, su mandato d'arresto americano, un iraniano di 38 anni. Arrivato dalla Turchia, fermato all'Aeroporto di Malpensa. Oscar 2025, c'è anche Vermiglio di Maura Delpero nella shortlist dei 15 migliori film stranieri. Le cinque nomination ufficiali verranno annunciate il prossimo 17 gennaio.