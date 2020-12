Galli a Sky TG24: misure adottate andavano trattate con cura

Lo stiamo dicendo in coro e lo sta dicendo tutta la componente scientifica che si occupa di questi problemi e sta seguendo questo fenomeno, non ho il Copyright di questa affermazione, anche il comitato tecnico scientifico credo che abbia preso una serie di posizioni che stanno portando a ridiscutere una serie di interventi da parte dello stesso Governo, direi che è stata data vittoria un pochino troppo presto rispetto a una discesa che non poteva essere considerata una discesa consolidata e sufficiente per dire che ne eravamo fuori, anche se condivido, vedo passare il sottopancia che dice che Rezza ha affermato che le misure hanno funzionato, ha funzionato si, proprio perché stavano funzionando valeva la pena di maneggiarle con cura dal punto di vista della loro, come dire, prima di rilassarle del tutto, perché purtroppo, ahimè, i numeri li stiamo vedendo, per quanto riguarda i morti, effettivamente sono l'ultimo parametro ad aggiustarsi e gran parte dei decessi che vediamo, la grande maggioranza hanno il loro momento di inizio, la vicenda che porterà purtroppo a questa conclusione ha il suo momento di inizio, spesso varie settimane prima del momento in cui abbiamo da constatare il decesso. Quindi non sono decessi che sono imputabili a fenomeni avvenuti tra ieri e oggi questi, sono fenomeni che derivano da infezioni, magari contratte 15 giorni fa, un mese fa.