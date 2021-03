Galli a Sky Tg24: "Sputnik è vaccino importante"

Sputnik nasce teoricamente male, più che altro per motivi mediatici, viene presentato come una grande acquisizione politica tra virgolette, senza che ci fosse uno straccio di dato su cui ragionare e viene quindi vista inizialmente con grande scetticismo in occidente dalla componente scientifica che niente dati niente valutazioni serie ti puo' dare, poi ripresenta dei dati interessanti, seguiti da dati importanti della sperimentazione di fase 3, per cui non si può che dire accidenti che un vaccino importante e interessante, oltretutto interessante anche perché c'è un aspetto particolare che rende un vaccino con Adenovirus vettore, particolarmente interessante perché vengono utilizzati due Adenovirus diversi come vettori, uno per la prima dose diverso da quello della seconda dose che riduce anche di molto quell'interferenza che il sistema immunitario umano potrebbe avere reagendo contro gli Adenovirus in questione.