Galli: stimo Bertolaso fin dalla cooperazione internazionale

Io Guido Bertolaso lo conosco e lo stimo da quando, siamo coetanei più o meno, forse lui ha un anno in più, lo conosco e lo stimo da quando molto più giovani di adesso si lavorava, lui molto meglio, molto più di me, in cooperazione internazionale e quindi guardi, io godo fama certamente di non essere persona allineata con la Regione Lombardia, nella sua attuale gestione, ma sono assolutamente felice della presenza di Guido Bertolaso nella funzione che andrà a ricoprire e totalmente disponibile a dargli tutto il sostegno possibile nell'esecuzione di questa cosa.