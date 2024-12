Gardaland Magic Winter, il parco si veste a festa

Le luci di Gardaland Magic Winter sono ufficialmente accese. Il fascino della stagione invernale, fino al 6 gennaio, trasformerà Gardaland Resort in un luogo di incanto e magia. Un viaggio tra atmosfere suggestive e spettacoli dal vivo, pensato per regalare ai visitatori momenti indimenticabili da condividere con la famiglia e gli amici. Ad amplificare ulteriormente il divertimento, le immancabili attrazioni offriranno un'esperienza on board per tutti i gusti, con emozioni e avventure per grandi e piccini. “Le previsioni per la stagione invernale sono molto positive – spiega Sabrina de Carvalho, CEO Gardaland – ci aspettiamo un ottimo afflusso di visitatori, sia locali che nazionali, attratti dalle esperienze uniche di Gardaland Magic Winter. Anche per la notte di Capodanno sono in programma eventi speciali: allo scoccare della mezzanotte, Gardaland entrerà ufficialmente nel suo 50° anno di attività”.