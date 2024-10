Gardaland si prepara per il Magic Halloween

Il secondo weekend di Gardaland Magic Halloween è alle porte! Fino al 3 novembre, il Parco si trasforma in un set spaventosamente divertente per famiglie e giovani adulti. “Per Gardaland l’intrattenimento è una priorità assoluta. – racconta Sabrina de Carvalho, Amministratore Delegato Gardaland - Per i nostri visitatori, infatti, il divertimento passa anche dall’entertainment: dalle Street Animation agli show, dagli spettacoli alla musica dal vivo, fino alle food & beverage experiences. Sono eventi che coinvolgono emotivamente e che fanno emergere la gioia di venire al parco per condividere momenti spensierati con la famiglia o gli amici vivendo esperienze coinvolgenti.” .