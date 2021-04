Le varianti sono sicuramente un pericolo, può essere che vi saranno delle varianti che riusciranno a scavalcare i vaccini e sarà necessario avere un richiamo con un vaccino diverso e al momento le stanno sviluppando. Può essere che i vaccini perdano un può di efficacia con le varianti e può essere che sarà necessario fare richiami, con vaccini ad hoc che comprano anche le varianti. Abbiamo al momento 3 vaccini in rolling review: Sputnik, Curevac e Novavax. Tutti e tre ci auguriamo che arrivino prima dell'estate e quanto prima, finché non ci sono stati sottomessi tutti i dati, non possiamo in qualche maniera fare previsioni su quando potremmo avere un'opinione. C'è da dire che non saranno il numero di vaccini ma il numero di dosi che fa la differenza.