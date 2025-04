Un aereo ultraleggero biposto è precipitato mercoledì 2 aprile nell’entroterra di Genova, causando la morte di due persone. I vigili del fuoco hanno ritrovato la carcassa incendiata e uno zaino, escludendo la presenza di altri occupanti. Il velivolo, un Promecc Freccia di ultima generazione, era partito da Torino e forse diretto a Roma. Indagini in corso sul piano di volo. La procura ha aperto un fascicolo per chiarire le cause dell’incidente.