Giani: in Toscana prima dose ad anziani entro il 25 aprile

Un programma che è quello che ci porta ad avere 200000 somministrazioni quindi più del 50% entro il giorno di Pasqua, il completamento della prima somministrazione per gli anziani il 25 aprile. Semplicemente se viene mantenuta la corrispondenza di quelle che sono le dotazioni che c'hanno detto entro questi limiti, il 25 aprile in Toscana tutti gli anziani sono somministrati. Sui fragili, Moderna. Noi siamo arrivati a darne più di diecimila e a prenotarne perché c'è la data con l'indicazione del giorno, dell'ora in cui lo prenderanno altri 15 mila. Scusate, su 80000, 25000 sostanzialmente già individuati. Tutti i vaccini Moderna che arrivano li destiniamo ai super fragili.