Gino Cecchettin dopo la sentenza: Come società abbiamo perso

La mia sensazione è che abbiamo perso tutti come società, che nessuno mi darà indietro Giulia. É chiaro che è stata fatta giustizia, la rispetto però penso che dovremmo fare di più come esseri umani perché non dovremmo trovarci in questo momento a discutere di pene. Io penso che la violenza di genere non si combatta con le pene, va combattuta con la prevenzione insegnando concetti che sono forse un po' troppo lontani e quindi come essere umano mi sento sconfitto. Come papà non è cambiato nulla rispetto a ieri, rispetto a un anno fa.