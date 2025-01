Giornata del rispetto: Sergio Mattarella visita una scuola di Palermo

Una visita a sorpresa quella che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto agli alunni dell'Istituto Comprensivo De Amicis da Vinci di Palermo. Un incontro voluto dal Capo dello Stato nella giornata del rispetto, dopo che alcuni alunni di questa scuola erano stati offesi e discriminati da altri ragazzi per il colore della loro pelle alcune settimane fa nel centro del capoluogo siciliano durante una manifestazione organizzata dalla scuola. Il rispetto, aveva scritto il Presente in un messaggio, è antidoto contro l'odio, la discriminazione, la violenza. Mattarella si è trattenuto a lungo con gli studenti, rispondendo a diverse loro domande. "È una ricchezza quella di crescere insieme, scambiarsi opinioni, scambiarsi abitudini, scambiarsi idee, ascoltare gli altri fa crescere, e voi lo state facendo". Ad organizzare in gran segreto la visita del Presidente, la dirigente scolastica. "Gli studenti di sorpresi perché è stata una visita a sorpresa inaspettata, emozionati e felici per questa attenzione che il Presidente ha avuto nei loro confronti e nei confronti di tutta la nostra comunità scolastica".