Giornata legalità finanziaria, educazione comincia a scuola

L'educazione finanziaria deve cominciare sui banchi di scuola e deve essere un diritto garantito a tutti non una prerogativa di pochi esperti in materia. Perché una corretta e consapevole gestione del denaro aiuta ad orientare le nostre decisioni ma soprattutto ad evitare truffe, frodi informatiche o peggio fenomeni criminali molto diffusi e dannosi per tutti, considerando che le nuove tecnologie hanno completamente ridefinito il modo in cui lavoriamo, interagiamo e apprendiamo. Dal palco della giornata della legalità finanziaria alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara e del Comandante generale della Guardia di Finanza Andrea De Gennaro, il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha richiamato ad uno dei doveri più importanti previsti dalla nostra Costituzione: concorrere alle spese pubbliche ciascuno secondo la propria capacità contributiva. "Un dovere inderogabile che ne richiama un altro altrettanto fondamentale sempre previsto dalla Costituzione, quello di solidarietà economica. Infatti solo attraverso l'equo e fedele adempimento dei doveri fiscali da parte dei contribuenti, lo Stato può raccogliere le risorse per soddisfare i bisogni pubblici." "Giovani istruiti e sensibili al bene comune rappresentano il migliore investimento per il futuro. Cittadini attivi, capaci di contribuire alla crescita economica, sociale e civile del Paese." Complice lo sviluppo dell'economia digitale e dei sistemi di intelligenza artificiale, ha ricordato il comandante De Gennaro, i meccanismi di frode sono sempre più articolati e diffusi, contesto nel quale è essenziale comprendere quanto dure possano essere le conseguenze dell'evasione fiscale e di altre forme di illeciti economici sulla società civile. "Oggi abbiamo un'evasione fiscale che si attesta tra gli 80 e i 100 miliardi di euro e però cambiare al tempo stesso anche il rapporto con i contribuenti quindi lavorare ex ante anziché ex post, quindi essere inflessibili con gli evasori ma tendere una mano ai contribuenti e ai cittadini onesti.".