Giugliano, accoltellato a 13 anni da bambino di 10

Piazza Gramsci, Giugliano in Campania, vicino Napoli. In questo parco è avvenuto l'ennesimo episodio di violenza tra giovanissimi che sarebbe stato commesso questa volta da un bambino di soli 10 anni. Il motivo sarebbe stato un pallone conteso. La vittima, 13 anni, stava giocando con un amico. Come ha raccontato poi ai Carabinieri dell'ospedale San Giuliano, dove è stato accompagnato dai genitori, l'aggressore, visibilmente più piccolo di lui, gli si sarebbe avvicinato chiedendogli il pallone. Il tredicenne avrebbe detto di no e avrebbe passato la palla all'amico. Davanti a questo rifiuto il bambino avrebbe estratto un coltellino e avrebbe colpito la vittima alla coscia per poi scappare via. La lama era piccola e quindi non ci sono state conseguenze gravi. Il ragazzino è stato medicato in ospedale e poi dimesso. "I colleghi di guardia hanno provveduto a suturare, con un solo punto di sutura, la ferita e a medicarla e fortunatamente si è risolto con un danno veramente, diciamo, lieve". "Che impressione le fa sapere che il presunto aggressore ha solo 10 anni?" , "Non ho parole. Non ho parole veramente. Soprattutto quando l'abbiamo saputo siamo rimasti interdetti. È una deriva.. ormai sembra incontrollabile. Però.. bisogna fare qualcosa perché altrimenti prima o poi capita che le ferite possano non essere così lievi".