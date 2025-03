Giustizia minorile, quanti ragazzi negli Ipm

Partiamo innanzitutto da quanti ragazzi e ragazze si trovano in questo momento negli istituti penali minorili del nostro Paese secondo gli ultimi dati disponibili. Parliamo di oltre 620 tra minorenni e giovani adulti e vedremo tra poco cosa vuol dire questo giovani adulti con una minoranza di ragazze rispetto ai ragazzi. Dobbiamo anche considerare che questi 629 fanno parte di una torta più ampia, cioè quella che riguarda appunto i ragazzi che sono stati presi in carico. dai servizi della giustizia minorile. Le fette di questa torta sono molto diverse, abbiamo appena parlato di quella gialla, ma c'è anche quella rossa che è molto grande riguarda i ragazzi che si trovano all'interno delle comunità private. Tornando sugli IPM però quali sono quelli con le presenze, più alte, vediamo dopo Nisida proprio Roma e poi Milano. E tra l'altro questa tendenza a un numero che va crescendo, l'abbiamo vista negli ultimi anni, basta guardare appunto a questa linea che al di là delle oscillazioni dovute al Covid, ci fa vedere che c'è stato un aumento nel 2024 della presenza media giornaliera all'interno delle carceri minorili, con 556 con un numero tra l'altro ancora più basso rispetto a quello che abbiamo appena visto, del 2025. Parlavamo però dell'età dei ragazzi che si trovano all'interno di queste strutture, perché non ci sono solamente minorenni, ma anche quei ragazzi o ragazze che hanno compiuto dei reati, quando erano minorenni fino ai 25 anni di età e per questo la fetta verde e quella rossa in realtà, riguardano proprio dei ragazzi e delle ragazze maggiorenni. E poi un ultimo dato che riguarda invece la nazionalità di questi ragazzi, vediamo che la torta in questo caso è praticamente divisa a metà, quindi c'è una metà di ragazzi italiani e poco più della metà appunto di ragazzi stranieri. .