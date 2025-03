I titoli di Sky TG24 del 26 marzo 2025, edizione ore 19

La guerra in Ucraina, Kiev e Mosca accettano due accordi separati per lo stop ai combattimenti. Domani a Parigi il vertice dei "volenterosi". In corso il bilaterale tra Macron e Zelensky. The Atlantic pubblica la chat con i piani di attacco agli Houthi, ma per la Casa Bianca la notizia resta una bufala. Trump annuncia dazi sulle auto e insiste dobbiamo prenderci la Groenlandia. Manifestazioni a Gaza per chiedere la fine del conflitto. Hamas minaccia Israele, ostaggi nelle bare se cercheranno di liberarli. A Sky TG24 parla il regista palestinese Vallal. La Camera ha respinto la mozione di sfiducia al Ministro Nordio sul caso Almasri. Santanchè Visibilia, all'udienza preliminare sulla truffa all'INPS rinviata il 20 maggio. A Genova nuova udienza del processo per il crollo del Ponte Morandi, l'ex Amministratore Delegato di Autostrade per l'Italia dice mi sento responsabile, ma non colpevole. La donna trovata morta in casa a Spoleto, si indaga per femminicidio. La polizia ha fermato il marito della vittima. L'uomo avrebbe tentato di suicidarsi. Bus turistico cade da una sponda del Po a Torino e finisce nelle acque del fiume, morto l'autista, feriti lievemente tre passanti. Roberto Bolle compie cinquant'anni. Dai primi passi all'essere un simbolo della danza nel mondo. L'Étoile festeggia una carriera e un successo straordinario. .