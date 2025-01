Ha ucciso per gelosia, ventenne confessa omicidio di un coetaneo a Catania

Un ragazzo di 21 anni ucciso per gelosia dall'ex fidanzato della sua attuale compagna e padre di un bambino che lei aveva avuto prima della separazione. Un agguato in stile mafioso in pieno giorno in Piazza Palestro quartiere San Cristoforo nel centro storico di Catania. La vittima si chiamava Giuseppe Francesco Castiglione ed era incensurata. Nel pomeriggio di giovedì aveva incontrato il suo assassino, ne era nata un'accesa discussione che sembrava poi essersi conclusa, Castiglione si stava allontanando quando Calogero Michael Romano, questo il nome del rivale in amore ha preso una pistola e gli ha sparato sette colpi di cui cinque lo hanno colpito alla schiena e mentre l'aggressore fuggiva la vittima si è accasciava a terra. Inutile la corsa in ambulanza all'ospedale Garibaldi è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico che non è bastato a salvargli la vita. E' morto prima dell'alba, troppo profonde le ferite provocate dai proiettili agli organi vitali con una vasta emorragia all'addome, i polmoni lacerati. Le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza in Piazza Palestro hanno permesso di dare subito un volto e un nome a chi ha sparato e mentre la Polizia cercava il ventenne, Calogero Michael Romano lui dopo una breve fuga decideva di costituirsi ai Carabinieri nella vicina Misterbianco. Trasferito negli uffici della Squadra Mobile della Questura di Catania ha confessato dopo un lungo interrogatorio sottoposto a fermo e portato in carcere con l'accusa di omicidio.