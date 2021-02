I numeri della pandemia: il bollettino del 6 febbraio

Allora, come dicevo, vediamo insieme intanto i dati del bollettino delle ultime 24 ore, poi vengo da voi per commentarli insieme. Innanzitutto i nuovi positivi, partiamo da qui, 13442 nelle ultime 24 ore, l'andamento regolare guardando anche ai dati dei giorni precedenti come possiamo fare anche grazie alle grafiche che la nostra Chiara Antico sta mostrando, procediamo, vediamo anche i dati successivi, i tamponi giornalieri molto importante, siamo oltre 282497 in totale, appunto, nelle ultime 24 ore, questo dato, come sappiamo, include sia agli anti igienici che i test molecolari, come ormai avviene da qualche settimana, vediamo anche la grafica successiva. La percentuale di positivi sui tamponi fatti, come vedete anche in questo caso segnaliamo attentamente il passaggio quando consideravamo solo i tamponi molecolari e non gli anti igienici, la percentuale scende un po' rispetto a ieri, siamo al 4,7% su base nazionale. I decessi sono numeri, purtroppo, sempre alti e drammatici 385, in lieve aumento rispetto a ieri, ma calante rispetto a qualche giorno fa, i ricoverati in terapia intensiva 2110, i posti letto occupati su base nazionale, vediamo che comunque siamo lontani da cifre ben più alte toccate ad aprile dell'anno scorso, vediamo anche l'andamento quotidiano per quanto riguarda le terapie intensive, considerando ingressi e uscite siamo a una diminuzione di 32 unità, sempre su base nazionale con il dato aggiornato oggi, vi ricordo che stiamo leggendo proprio il bollettino uscito un'ora fa sul sito del Ministero, le terapie intensive, appunto, 144 ingressi considerando le uscite meno 32 i posti letto occupati questo o abbiamo appena visto insieme, oscilla il dato ma non particolarmente, vediamo anche i ricoverati con sintomi non in terapia intensiva che hanno appunto un calo di 167 posti occupati rispetto a ieri.