I titoli di Sky TG24 del 1 agosto: edizione delle 13

La guerra dei dazi, Trump firma l'ordine esecutivo per l'Europa confermate tariffe al 15% a partire dal sette di agosto, tasse doganali aumentate per Canada e Svizzera. Mercati in segno negativo il sondaggio Utrend per Sky TG24 il 73% degli intervistati teme per i dazi per il paese, più che per se stessi, il 47% favorevole alla riforma della giustizia. Witcoff è andato a Gaza a Rafah per controllare la distribuzione degli aiuti, Sky TG24 a bordo degli aerei che li lanciano la popolazione. La Lega Araba chiede ad Hamas di lasciare la striscia. I centri per migranti in Albania per Strasburgo i giudici devono valutare la scelta dei paesi sicuri. Chigi replica così si riduce l'autonomia dei governi, Meloni e Istanbul da Erdogan. A Gemona un 35enne ucciso e fatto a pezzi, confessano la compagna e la madre della vittima. Quest'ultima davanti ai magistrati: "ho fatto una cosa mostruosa". Primo weekend di agosto con il tempo incerto, bollino nero sulle autostrade da nord a sud, l'ANAS annuncia la chiusura di gran parte dei cantieri. Giubileo dei giovani, oggi il Circo Massimo diventa un maxi confessionale, previsti 200 banchetti per 1000 sacerdoti che ascolteranno i fedeli in 11 lingue diverse. Grande sport su Sky ai mondiali di nuoto, tra poco Sara Kurtis in finale nei 100 stile libero. Per la Formula Uno, oggi la doppia sessione di libere del Gran Premio di Ungheria. .