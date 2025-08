I titoli di Sky TG24 del 1 agosto: edizione delle 8

Trump impone nuovi dazi saranno in vigore dal 7 agosto, regge l'intesa con l'Europa per tariffe al 15%, aumentate le imposte doganali, al Canada e ad altri paesi. L'inviato americano in Medio Oriente Whitcoff sarà a Gaza per controllare la distribuzione degli aiuti, i negoziati sempre più in stallo, Meloni a Istanbul incontra Erdogan. Sono sei gli arresti nell'inchiesta sull'urbanistica a Milano, domiciliari per l'ex assessore Tancredi e l'imprenditore Catella. Cade l'accusa di induzione indebita per il sindaco Sala. In Calabria Occhiuto si dimette annunciando la ricandidatura alle prossime elezioni, così saranno i cittadini a decidere, dice il governatore indagato per corruzione. Ex Ilva nessun accordo di programma al Ministero, ma intesa di massima per la decarbonizzazione in sette anni, aggiornato il bando di gara per la cessione degli impianti. Un 35enne ucciso e fatto a pezzi in casa, il delitto a Gemona in Friuli, confessano la madre, e la compagna, da chiarire il movente, oggi gli interrogatori. Ancora un incidente contro mano in autostrada, anche stavolta in Piemonte, sulla Torino Bardonecchia, al volante dell'auto che ha causato lo scontro un 88enne, morta una donna. Primo weekend di agosto, tra oggi e domani partenze sotto la pioggia al nord e al centro, sulle autostrade sarà bollino nero, l'ANAS annuncia la chiusura di gran parte dei cantieri. .